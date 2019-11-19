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Военный США: Данилюк предлагал мне должность главы Минобороны

Военный США: Данилюк предлагал мне должность главы Минобороны - Фото
Александр Виндман (фото - ЕРА)
19.11.2019, 21:02

Александр Виндман родился в Киеве, но в возрасте трех лет переехал с отцом в США

Эксперт Совета нацбезопасности США, подполковник Александр Виндман заявил, что команда президента Владимира Зеленского предлагала ему должность министра обороны Украины. Об этом Виндман сказал на слушаниях в Конгрессе США по импичменту президента Дональда Трампа, сообщает ВВС.

По его словам, это предложение поступало ему трижды якобы от тогдашнего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Виндман отметил, что для него это предложение было честью, однако он не воспринял его всерьез и доложил своему руководству.

Подполковник является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте Трампа. Ранее он заявлял о попытках Белого дома давить на украинскую власть.

Как известно, Виндман родился в Киеве в 1975 году. В США он попал в трехлетнем возрасте, когда его отец решил переехать после смерти жены. Виндман владеет русским и украинским языками.

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