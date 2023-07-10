"1:1, серия пенальти, Украина ведет". Оценка офицера, свидетельствовавшего против Трампа

Если сравнить полномасштабную войну с футбольным матчем, то при счете 1:1 "сейчас мы играем в серии пенальти и Украина впереди". Так по просьбе Украинской правды оценил нынешний период войны Александр Виндман, директор по европейским делам в Совнацбезе США (2018—2020) при 45-м президенте Дональде Трампе, который осенью 2019 года свидетельствовал против него перед Конгрессом.

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На вопрос "Как вы думаете, когда Украина выиграет эту войну?" отставной офицер армии США ответил, что существует "высокая вероятность", что будут начаты "серьезные" переговоры ближе к концу 2023 года.

"Я думаю, что война начнет принимать более прогнозируемый поворот, возможно, ближе к концу этого года. И, в конце концов, это длится уже девять лет. Я предпочитаю покончить с этим как можно скорее, ради человечества, ради украинцев", – сказал отставной полковник.

Виндман, который под давлением подал в отставку из армии США в июле 2020 года и затем закончил докторскую программу Института внешней политики Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса, говорит, что ему "намного спокойнее представлять, что мы вступим в другую фазу этой войны, фазу переговоров, где правила изменятся".

"Потому что Россия в надежде достичь своих политических целей будет гораздо более ограничена в том, как она использует свою силу", – пояснил он свое мнение.

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Виндман считает, если американцы в 2024 году снова изберут Трампа президентом, "поддержки со стороны США не будет", и поэтому для Украины "лучше всего – победить раньше".

Он "почти уверен", что на саммите в Вильнюсе Альянс формально не пригласит Украину в НАТО, и согласился с мнением, что сейчас выглядит так, что именно Белый дом выступает против украинских перспектив в оборонном блоке: "Думаю, в какой-то степени это правда", так как люди из нацбезопасности США "считают это потенциально провокационным" [для России].

Виндман полагает, что Альянс должен пригласить Украину в НАТО, а затем поэтапно проголосовать за вступление: "Именно приглашение было бы чрезвычайно сильным сигналом для стран, особенно на восточном фланге, которые быстро проголосуют за Украину, а затем начнется гораздо более сложный процесс".

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