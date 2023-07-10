"1:1, серия пенальти, Украина ведет". Оценка офицера, свидетельствовавшего против Трампа
Если сравнить полномасштабную войну с футбольным матчем, то при счете 1:1 "сейчас мы играем в серии пенальти и Украина впереди". Так по просьбе Украинской правды оценил нынешний период войны Александр Виндман, директор по европейским делам в Совнацбезе США (2018—2020) при 45-м президенте Дональде Трампе, который осенью 2019 года свидетельствовал против него перед Конгрессом.
На вопрос "Как вы думаете, когда Украина выиграет эту войну?" отставной офицер армии США ответил, что существует "высокая вероятность", что будут начаты "серьезные" переговоры ближе к концу 2023 года.
"Я думаю, что война начнет принимать более прогнозируемый поворот, возможно, ближе к концу этого года. И, в конце концов, это длится уже девять лет. Я предпочитаю покончить с этим как можно скорее, ради человечества, ради украинцев", – сказал отставной полковник.
Виндман, который под давлением подал в отставку из армии США в июле 2020 года и затем закончил докторскую программу Института внешней политики Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса, говорит, что ему "намного спокойнее представлять, что мы вступим в другую фазу этой войны, фазу переговоров, где правила изменятся".
"Потому что Россия в надежде достичь своих политических целей будет гораздо более ограничена в том, как она использует свою силу", – пояснил он свое мнение.
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Виндман считает, если американцы в 2024 году снова изберут Трампа президентом, "поддержки со стороны США не будет", и поэтому для Украины "лучше всего – победить раньше".
Он "почти уверен", что на саммите в Вильнюсе Альянс формально не пригласит Украину в НАТО, и согласился с мнением, что сейчас выглядит так, что именно Белый дом выступает против украинских перспектив в оборонном блоке: "Думаю, в какой-то степени это правда", так как люди из нацбезопасности США "считают это потенциально провокационным" [для России].
Виндман полагает, что Альянс должен пригласить Украину в НАТО, а затем поэтапно проголосовать за вступление: "Именно приглашение было бы чрезвычайно сильным сигналом для стран, особенно на восточном фланге, которые быстро проголосуют за Украину, а затем начнется гораздо более сложный процесс".
- В ноябре 2019-го Виндман заявил, что команда президента Владимира Зеленского предлагала ему должность министра обороны Украины. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал, как предлагал это.
- 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление РФ незаконной аннексии украинских территорий.
- Двухдневный саммит Североатлантического союза в Вильнюсе начинается завтра, 11 июля 2023 года.
- Как показал опрос от КМИС, украинцам не нужен Будапешт-2, люди хотят под зонтик НАТО, а не какие-либо другие гарантии.
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