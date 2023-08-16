RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія наступає в районі Куп'янська та Донецька. Контратакує під Урожайним — карта

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 07:12
Генштаб: Росія наступає в районі Куп'янська та Донецька. Контратакує під Урожайним — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни наступали на південний схід від Вільшанів і на схід від Петропавлівки, українські воїни відбилися.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька ворог атакував на південь від Авдіївки, а також у районах Мар'їнки та Красногорівки, Сили оборони стоять.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На півдні загарбники намагалися відбити втрачені позиції біля Урожайного, успіху не мали. Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили чотири артилерійські засоби на позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт.

Читайте також: Генштаб: Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, готують "вибори"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКуп'янськУрожайне
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 