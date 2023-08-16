Генштаб: Росія наступає в районі Куп'янська та Донецька. Контратакує під Урожайним — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни наступали на південний схід від Вільшанів і на схід від Петропавлівки, українські воїни відбилися.

Поблизу Донецька ворог атакував на південь від Авдіївки, а також у районах Мар'їнки та Красногорівки, Сили оборони стоять.

На півдні загарбники намагалися відбити втрачені позиції біля Урожайного, успіху не мали. Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили чотири артилерійські засоби на позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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