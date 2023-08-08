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Генштаб: Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, готують "вибори"

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 19:55
Генштаб: Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, готують
Прапор із символом партії Єдина Росія (Фото: ресурс окупантів)

Окупанти почали підготовку щодо агітації перед незаконними "виборами" у тимчасово окупованому селі Стульневе на Запоріжжі. Туди прибудуть представники кремлівської "партії" влади Єдина Росія, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

РФ продовжує незаконну інтеграцію тимчасово захоплених територій до свого суспільно-політичного простору, зауважує Генштаб.

Окупанти готуються до "виборів" на тимчасово окупованих територіях у "Єдиний день голосування" 10 вересня.

Представники Єдиної Росії прибудуть у Стульневе для створення груп агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів, пише Генштаб.

Відстань від села Стульневе до лінії фронту близько 30 км.

Стульневе на мапі deepstate

  • Восени 2022 року стало відомо, що ексміністр освіти Табачник став радником керівника окупаційної адміністрації на тимчасово окупованому Запоріжжі. Також колаборанта включили до місцевого осередку Єдиної Росії.

Читайте також: Колаборанти стали брати "відпустки", щоб пересидіти чистки після арешту Гіркіна – ЦНС

Артем Джеріпа
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війнаокупаціязапоріжжяєдина росіяГенштабнезаконні вибори
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