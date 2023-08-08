Генштаб: Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, готують "вибори"

Окупанти почали підготовку щодо агітації перед незаконними "виборами" у тимчасово окупованому селі Стульневе на Запоріжжі. Туди прибудуть представники кремлівської "партії" влади Єдина Росія, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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РФ продовжує незаконну інтеграцію тимчасово захоплених територій до свого суспільно-політичного простору, зауважує Генштаб.

Окупанти готуються до "виборів" на тимчасово окупованих територіях у "Єдиний день голосування" 10 вересня.

Представники Єдиної Росії прибудуть у Стульневе для створення груп агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів, пише Генштаб.

Відстань від села Стульневе до лінії фронту близько 30 км.

Восени 2022 року стало відомо, що ексміністр освіти Табачник став радником керівника окупаційної адміністрації на тимчасово окупованому Запоріжжі. Також колаборанта включили до місцевого осередку Єдиної Росії.

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