Генштаб: Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, готують "вибори"
Окупанти почали підготовку щодо агітації перед незаконними "виборами" у тимчасово окупованому селі Стульневе на Запоріжжі. Туди прибудуть представники кремлівської "партії" влади Єдина Росія, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
РФ продовжує незаконну інтеграцію тимчасово захоплених територій до свого суспільно-політичного простору, зауважує Генштаб.
Окупанти готуються до "виборів" на тимчасово окупованих територіях у "Єдиний день голосування" 10 вересня.
Представники Єдиної Росії прибудуть у Стульневе для створення груп агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів, пише Генштаб.
Відстань від села Стульневе до лінії фронту близько 30 км.
- Восени 2022 року стало відомо, що ексміністр освіти Табачник став радником керівника окупаційної адміністрації на тимчасово окупованому Запоріжжі. Також колаборанта включили до місцевого осередку Єдиної Росії.
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