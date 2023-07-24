Колаборанти стали брати "відпустки", щоб пересидіти чистки після арешту Гіркіна – ЦНС
Нещодавні арешти силовиками терористів Ігоря Гіркіна та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських загарбників в окупаційних адміністраціях. Вони почали брати "відпустки", аби пересидіти ймовірні кадрові чистки, повідомляє Центр національного спротиву.
Серед гауляйтерів окупованих територій поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоров'я.
У такий спосіб вони хочуть "відсидіти вдома процес кадрових чисток", зауважує ЦНС.
Центр стверджує, що така невизначеність в деяких випадках призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.
"Проте Москва не може виправити ситуацію, адже політика Кремля і є причиною такої ситуації", – підсумовують у повідомленні.
- 21 липня російські силовики затримали терориста Гіркіна у Москві, звинувативши його в екстремізмі. Він підтримував агресивну війну РФ проти України, водночас критикувавши російське керівництво за "неправильне" ведення війни.
- Під судом, куди привезли Гіркіна, затримали іншого бойовика терористичної ДНР Павла Губарєва. Згодом його відпустили.
- У ГУР вважають, що затримання Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт.
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