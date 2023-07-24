RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Колаборанти стали брати "відпустки", щоб пересидіти чистки після арешту Гіркіна – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 13:55
Колаборанти стали брати
Ігор Гіркін (Скриншот з відео)

Нещодавні арешти силовиками терористів Ігоря Гіркіна та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських загарбників в окупаційних адміністраціях. Вони почали брати "відпустки", аби пересидіти ймовірні кадрові чистки, повідомляє Центр національного спротиву.

Серед гауляйтерів окупованих територій поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоров'я.

У такий спосіб вони хочуть "відсидіти вдома процес кадрових чисток", зауважує ЦНС.

Центр стверджує, що така невизначеність в деяких випадках призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

"Проте Москва не може виправити ситуацію, адже політика Кремля і є причиною такої ситуації", – підсумовують у повідомленні.

ДОВІДКА. Гіркін (Стрєлков) воював проти України за часів АТО у 2014 році та був "міністром оборони" у бойовиків на Донбасі. Зокрема, він командував окупантами у Слов'янську Донецької області. Окружний суд Гааги присудив Гіркіну довічне ув'язнення за ураження малайзійського літака Boeing MH17 на сході України у 2014 році.

  • 21 липня російські силовики затримали терориста Гіркіна у Москві, звинувативши його в екстремізмі. Він підтримував агресивну війну РФ проти України, водночас критикувавши російське керівництво за "неправильне" ведення війни.
  • Під судом, куди привезли Гіркіна, затримали іншого бойовика терористичної ДНР Павла Губарєва. Згодом його відпустили.
  • У ГУР вважають, що затримання Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт.

Читайте також: Знищено будинок гауляйтера Олешок колаборанта Журавка – ЗМІ

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаарештокуповані територіїІгор Гіркінколаборантчистка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 