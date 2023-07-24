Колаборанти стали брати "відпустки", щоб пересидіти чистки після арешту Гіркіна – ЦНС

Нещодавні арешти силовиками терористів Ігоря Гіркіна та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських загарбників в окупаційних адміністраціях. Вони почали брати "відпустки", аби пересидіти ймовірні кадрові чистки, повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Серед гауляйтерів окупованих територій поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоров'я.

У такий спосіб вони хочуть "відсидіти вдома процес кадрових чисток", зауважує ЦНС.

Центр стверджує, що така невизначеність в деяких випадках призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

"Проте Москва не може виправити ситуацію, адже політика Кремля і є причиною такої ситуації", – підсумовують у повідомленні.

ДОВІДКА. Гіркін (Стрєлков) воював проти України за часів АТО у 2014 році та був "міністром оборони" у бойовиків на Донбасі. Зокрема, він Гіркін (Стрєлков) воював проти України за часів АТО у 2014 році та був "міністром оборони" у бойовиків на Донбасі. Зокрема, він командував окупантами у Слов'янську Донецької області. Окружний суд Гааги присудив Гіркіну довічне ув'язнення за ураження малайзійського літака Boeing MH17 на сході України у 2014 році.

21 липня російські силовики затримали терориста Гіркіна у Москві, звинувативши його в екстремізмі. Він підтримував агресивну війну РФ проти України, водночас критикувавши російське керівництво за "неправильне" ведення війни.

Під судом, куди привезли Гіркіна, затримали іншого бойовика терористичної ДНР Павла Губарєва. Згодом його відпустили.

У ГУР вважають, що затримання Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт.

Читайте також: Знищено будинок гауляйтера Олешок колаборанта Журавка – ЗМІ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.