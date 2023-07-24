Коллаборанты стали брать "отпуска", чтобы пересидеть чистки после ареста Гиркина – ЦНС

Недавние аресты силовиками террористов Игоря Гиркина и Павла Губарева оказали влияние на общие настроения коллаборантов и российских захватчиков в оккупационных администрациях. Они начали брать "отпуска", чтобы пересидеть вероятные кадровые чистки, сообщает Центр национального сопротивления.

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Среди гауляйтеров оккупированных территорий распространяется практика взятия отпусков по состоянию здоровья.

Таким образом, они хотят "отсидеть дома процесс кадровых чисток", отмечает ЦНС.

Центр утверждает, что такая неопределенность в некоторых случаях привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций.

"Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и является причиной такой ситуации", – заключают в сообщении.

СПРАВКА. Гиркин (Стрелков) воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков на Донбассе. В частности, он Гиркин (Стрелков) воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков на Донбассе. В частности, он командовал оккупантами в Славянске Донецкой области. Окружной суд Гааги присудил Гиркину пожизненное заключение за поражение малайзийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

21 июля российские силовики задержали террориста Гиркина в Москве, обвинив его в экстремизме. Он поддерживал агрессивную войну РФ против Украины, в то же время критиковал российское руководство за "неправильное" ведение войны.

Под судом, куда привезли Гиркина, был задержан другой боевик террористической ДНР Павел Губарев. Впоследствии его отпустили.

В ГУР считают, что задержание Гиркина связано с активной фазой внутреннего противостояния российских элит.

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