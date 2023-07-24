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Коллаборанты стали брать "отпуска", чтобы пересидеть чистки после ареста Гиркина – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 13:55
Коллаборанты стали брать
Игорь Гиркин (Скриншот из видео)

Недавние аресты силовиками террористов Игоря Гиркина и Павла Губарева оказали влияние на общие настроения коллаборантов и российских захватчиков в оккупационных администрациях. Они начали брать "отпуска", чтобы пересидеть вероятные кадровые чистки, сообщает Центр национального сопротивления.

Среди гауляйтеров оккупированных территорий распространяется практика взятия отпусков по состоянию здоровья.

Таким образом, они хотят "отсидеть дома процесс кадровых чисток", отмечает ЦНС.

Центр утверждает, что такая неопределенность в некоторых случаях привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций.

"Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и является причиной такой ситуации", – заключают в сообщении.

СПРАВКА. Гиркин (Стрелков) воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков на Донбассе. В частности, он командовал оккупантами в Славянске Донецкой области. Окружной суд Гааги присудил Гиркину пожизненное заключение за поражение малайзийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.
  • 21 июля российские силовики задержали террориста Гиркина в Москве, обвинив его в экстремизме. Он поддерживал агрессивную войну РФ против Украины, в то же время критиковал российское руководство за "неправильное" ведение войны.
  • Под судом, куда привезли Гиркина, был задержан другой боевик террористической ДНР Павел Губарев. Впоследствии его отпустили.
  • В ГУР считают, что задержание Гиркина связано с активной фазой внутреннего противостояния российских элит.

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Артём Джерипа
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