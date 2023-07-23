Уничтожен дом гауляйтера Олешек коллаборанта Журавко – СМИ

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области якобы взорвали дом местного коллаборанта и "главы" незаконной администрации Георгия Журавко. Об этом сообщает местное издание МОСТ со ссылкой на локальные Telegram-каналы.

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Утверждается, что это произошло вечером 22 июля. Неизвестно, находился ли коллаборант там во время взрыва.

Взрыв произошел по адресу улица Крылова, 165, где на Журавко зарегистрированы земельный участок и недвижимость.

Оккупанты назначили Журавко "городским главой" незаконной администрации Олешек в мае 2022 года.

До этого он являлся директором коммунального предприятия "Олешки" и баллотировался на парламентские и местные выборы.

Журавко был основателем спортивных организаций и предприятия "Коттеджный городок Олешья".

Он является родным дядей коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года.

Также СМИ распространяют фото якобы с места событий.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

В начале июня СМИ сообщили о ликвидации оккупантов и коллаборантов под Мелитополем. В СБУ сказали, что детали эпизода будут обнародованы после победы в войне.

В конце июня суд присудил экс-нардепу и коллаборанту Балицкому 15 лет заключения. Пока он на свободе в оккупации.

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