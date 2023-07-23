UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уничтожен дом гауляйтера Олешек коллаборанта Журавко – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 11:37
Уничтожен дом гауляйтера Олешек коллаборанта Журавко – СМИ - Фото
Георгий Журавко (Фото: ресурс окупантов)

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области якобы взорвали дом местного коллаборанта и "главы" незаконной администрации Георгия Журавко. Об этом сообщает местное издание МОСТ со ссылкой на локальные Telegram-каналы.

Утверждается, что это произошло вечером 22 июля. Неизвестно, находился ли коллаборант там во время взрыва.

Взрыв произошел по адресу улица Крылова, 165, где на Журавко зарегистрированы земельный участок и недвижимость.

Оккупанты назначили Журавко "городским главой" незаконной администрации Олешек в мае 2022 года.

До этого он являлся директором коммунального предприятия "Олешки" и баллотировался на парламентские и местные выборы.

Журавко был основателем спортивных организаций и предприятия "Коттеджный городок Олешья".

Он является родным дядей коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года.

Также СМИ распространяют фото якобы с места событий.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Фото: Telegram

Читайте также: Коллаборанты бегут из Херсонской области, каждого из них фильтрует ФСБ – Генштаб

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборантвойнаОлешкигауляйтергеоргий журавко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 