Уничтожен дом гауляйтера Олешек коллаборанта Журавко – СМИ
Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области якобы взорвали дом местного коллаборанта и "главы" незаконной администрации Георгия Журавко. Об этом сообщает местное издание МОСТ со ссылкой на локальные Telegram-каналы.
Утверждается, что это произошло вечером 22 июля. Неизвестно, находился ли коллаборант там во время взрыва.
Взрыв произошел по адресу улица Крылова, 165, где на Журавко зарегистрированы земельный участок и недвижимость.
Оккупанты назначили Журавко "городским главой" незаконной администрации Олешек в мае 2022 года.
До этого он являлся директором коммунального предприятия "Олешки" и баллотировался на парламентские и местные выборы.
Журавко был основателем спортивных организаций и предприятия "Коттеджный городок Олешья".
Он является родным дядей коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года.
Также СМИ распространяют фото якобы с места событий.
Пока нет возможности проверить эту информацию.
- В начале июня СМИ сообщили о ликвидации оккупантов и коллаборантов под Мелитополем. В СБУ сказали, что детали эпизода будут обнародованы после победы в войне.
- В конце июня суд присудил экс-нардепу и коллаборанту Балицкому 15 лет заключения. Пока он на свободе в оккупации.
Читайте также: Коллаборанты бегут из Херсонской области, каждого из них фильтрует ФСБ – Генштаб
Комментарии