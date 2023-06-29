Экс-нардеп Балицкий сядет на 15 лет за коллаборационизм. Пока он на свободе в оккупации

Российский гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий был приговорен к 15 годам заключения по материалам Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что удалось осудить главу незаконной оккупационной администрации РФ в Запорожье на основе доказательной базы, собранной СБУ.

Было установлено, что экс-нардеп от запретной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения РФ был одним из первых, кто публично поддержал российских оккупантов. После этого оккупанты назначили его гауляйтером Запорожья.

В частности, захватчики угрожали работникам местного самоуправления "репрессиями и физической расправой", чтобы те признали полномочия коллаборанта.

Несогласных с этим заточили в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам, пишет СБУ.

После назначения Балицкий начал заниматься распространением кремлевского режима и подавлением движения сопротивления в области.

По материалам правоохранителей, коллаборант занимался организацией местного незаконного псевдореферендума о "присоединении" Запорожской области к РФ.

Под руководством Балицкого создавались незаконные "избирательные комиссии", занимавшиеся фальсификацией "голосования" в пользу РФ.

После незаконного "голосования" коллаборант обратился к российскому диктатору Путину с "просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации".

А уже 30 сентября 2022 года Балицкий присутствовал на торжествах в Кремле, где подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

Суд признал коллаборанта виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

- участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1);

- умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110).

Балицкий был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас он находится на временно оккупированной территории на юге Украины, пишут правоохранители.

"Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления перед нашим государством", – отмечает СБУ.

СПРАВКА. Евгений Балицкий был членом Партии регионов, затем перешел в Оппозиционный блок. До широкомасштабного вторжения был депутатом Запорожского областного совета, а после оккупации юга Запорожской области Россией стал коллаборантом. За измену получил от россиян должность "председателя военно-гражданской администрации Запорожской области" в незаконной оккупационной администрации.

В апреле выяснилось, что Дмитрий Табачник, экс-министр образования времен беглого президента Януковича, стал "советником" гауляйтера Запорожской области Балицкого.

В июне Центр сопротивления сообщил, что коллаборант Балицкий объявил о создании незаконного вооруженного формирования "народного ополчения" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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