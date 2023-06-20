Оккупанты создают незаконные военные формирования, привлекли для этого экс-нардепа – ЦНС

На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создали "алгоритм" для привлечения местных жителей в незаконные формирования РФ. В этот процесс вовлечен экс-нардеп, коллаборант Евгений Балицкий, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на сеть движения сопротивления в оккупации.

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Отмечается, что российские захватчики разработали "алгоритм" привлечения местных к так называемой "защите региона".

В частности, коллаборант и глава незаконной оккупационной администрации Балицкий объявил о создании так называемого "народного ополчения".

В это незаконное формирование хотят принимать людей всех возрастов и любых специальностей, пишет ЦНС.

Поскольку очередей в так называемые "добровольческие формирования" нет, в Центре сопротивления не исключают, что враг прибегнет к принудительной незаконной мобилизации.

Подобные действия оккупанты проводили на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там оккупационная администрация РФ принудительно мобилизовала бюджетников.

ЦНС отмечает, что целью создания таковых формирований является рвение управления РФ пополнить утраты в личном составе.

"Заметим, что такие действия являются международным преступлением, за которое коллаборанты понесут наказание", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Евгений Балицкий был членом Партии регионов, затем перешел в Оппозиционный блок. В последнее время был депутатом Запорожского областного совета, а после оккупации юга Запорожской области Россией стал коллаборантом. За измену получил от россиян должность "председателя военно-гражданской администрации Запорожской области" в незаконной оккупационной администрации.

Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Балицкий координирует похищение украинского зерна в Запорожской области.

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