UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты создают незаконные военные формирования, привлекли для этого экс-нардепа – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 10:25
Оккупанты создают незаконные военные формирования, привлекли для этого экс-нардепа – ЦНС - Фото
Евгений Балицкий (Фото: Ресурс окупантов)

На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создали "алгоритм" для привлечения местных жителей в незаконные формирования РФ. В этот процесс вовлечен экс-нардеп, коллаборант Евгений Балицкий, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на сеть движения сопротивления в оккупации.

Отмечается, что российские захватчики разработали "алгоритм" привлечения местных к так называемой "защите региона".

В частности, коллаборант и глава незаконной оккупационной администрации Балицкий объявил о создании так называемого "народного ополчения".

В это незаконное формирование хотят принимать людей всех возрастов и любых специальностей, пишет ЦНС.

Поскольку очередей в так называемые "добровольческие формирования" нет, в Центре сопротивления не исключают, что враг прибегнет к принудительной незаконной мобилизации.

Подобные действия оккупанты проводили на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там оккупационная администрация РФ принудительно мобилизовала бюджетников.

ЦНС отмечает, что целью создания таковых формирований является рвение управления РФ пополнить утраты в личном составе.

"Заметим, что такие действия являются международным преступлением, за которое коллаборанты понесут наказание", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Евгений Балицкий был членом Партии регионов, затем перешел в Оппозиционный блок. В последнее время был депутатом Запорожского областного совета, а после оккупации юга Запорожской области Россией стал коллаборантом. За измену получил от россиян должность "председателя военно-гражданской администрации Запорожской области" в незаконной оккупационной администрации.
  • Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Балицкий координирует похищение украинского зерна в Запорожской области.

Читайте также: Демоны и ангелы. Украина возвращает города после оккупации: что делать с предателями

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенные преступлениязапорожская областьнезаконная мобилизация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 