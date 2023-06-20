Оккупанты создают незаконные военные формирования, привлекли для этого экс-нардепа – ЦНС
На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создали "алгоритм" для привлечения местных жителей в незаконные формирования РФ. В этот процесс вовлечен экс-нардеп, коллаборант Евгений Балицкий, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на сеть движения сопротивления в оккупации.
Отмечается, что российские захватчики разработали "алгоритм" привлечения местных к так называемой "защите региона".
В частности, коллаборант и глава незаконной оккупационной администрации Балицкий объявил о создании так называемого "народного ополчения".
В это незаконное формирование хотят принимать людей всех возрастов и любых специальностей, пишет ЦНС.
Поскольку очередей в так называемые "добровольческие формирования" нет, в Центре сопротивления не исключают, что враг прибегнет к принудительной незаконной мобилизации.
Подобные действия оккупанты проводили на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там оккупационная администрация РФ принудительно мобилизовала бюджетников.
ЦНС отмечает, что целью создания таковых формирований является рвение управления РФ пополнить утраты в личном составе.
"Заметим, что такие действия являются международным преступлением, за которое коллаборанты понесут наказание", – говорится в сообщении.
- Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Балицкий координирует похищение украинского зерна в Запорожской области.
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