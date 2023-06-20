Окупанти створюють незаконні військові формування, залучили для цього екснардепа – ЦНС

На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ. У цей процес залучений екснардеп-колаборант Євген Балицький, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на мережу руху опору в окупації.

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Зазначається, що російські загарбники розробили "алгоритм" залучення місцевих до так званого "захисту регіону".

Зокрема, колаборант та очільник незаконної окупаційної адміністрації Балицький оголосив про створення так званого "народного ополчення".

У це незаконне формування хочуть приймати людей будь-якого віку та будь-яких спеціальностей, пише ЦНС.

Оскільки черг до так званих "добровольчих формувань" немає, у Центрі спротиву не виключають, що ворог вдасться до примусової незаконної мобілізації.

Схожі дії окупанти проводили на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Там окупаційна адміністрація РФ примусово мобілізувала бюджетників.

ЦНС зазначає, що метою створення таких формувань є прагнення керівництва РФ поповнити втрати в особовому складі.

"Зауважимо, що такі дії є міжнародним злочином, за який колаборанти понесуть покарання", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. Євген Балицький був членом Партії регіонів, потім перейшов до Опозиційного блоку. Останнім часом був депутатом Запорізької обласної ради, а після окупації півдня Запорізької області Росією став колаборантом. За зраду отримав від росіян посаду "голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області" у незаконній окупаційній адміністрації.

Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Балицький координує викрадення українського зерна у Запорізькій області.

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