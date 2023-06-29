Екснардеп Балицький сяде на 15 років за колабораціонізм. Поки що він на волі в окупації

Російський гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький був засуджений до 15 років ув'язнення за матеріалами Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Зазначається, що вдалось засудити очільника незаконної окупаційної адміністрації РФ на Запоріжжі на основі доказової бази, зібраної СБУ.

Було встановлено, що екснардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" на початку повномасштабного вторгнення РФ був одним з перших, хто публічно підтримав російських окупантів. Після цього окупанти призначили його гауляйтером Запоріжжя.

Зокрема, загарбники погрожували працівникам місцевого самоврядування "репресіями та фізичною розправою", аби ті визнали "повноваження" колаборанта.

Незгодних із цим ув'язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам, пише СБУ.

Після призначення Балицький почав займатись поширюванням кремлівського режиму та придушенням руху опору в області.

За матеріалами правоохоронців, колаборант займався організацією місцевого незаконного псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до РФ.

Під керівництвом Балицького створювались незаконні "виборчі комісії", котрі займались фальсифікацією "голосування" на користь РФ.

Після незаконного "голосування" колаборант звернувся до російського диктатора Путіна з "проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Російської Федерації".

А вже 30 вересня 2022 року Балицький був присутній на урочистостях у Кремлі, де підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії.

Суд визнав колаборанта винним за двома статтями Кримінального кодексу:

- участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1);

- умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110).

Балицький був засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час він перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, пишуть правоохоронці.

"Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою", – зауважує СБУ.

ДОВІДКА. Євген Балицький був членом Партії регіонів, потім перейшов до Опозиційного блоку. До широкомасштабного вторгнення був депутатом Запорізької обласної ради, а після окупації півдня Запорізької області Росією став колаборантом. За зраду отримав від росіян посаду "голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області" у незаконній окупаційній адміністрації.

У квітні з'ясувалось, що Дмитро Табачник, ексміністр освіти часів президента-утікача Януковича, став "радником" гауляйтера Запоріжжя Балицького.

У червні Центр спротиву повідомив, що колаборант Балицький оголосив про створення незаконного збройного формування "народного ополчення" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

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