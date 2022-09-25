25 сентября в Херсоне якобы уничтожен коллаборант, бывший народный депутат от Партии регионов Алексей Журавко. Об этом сообщили росСМИ и гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов.

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Как сообщил гауляйтер Стремоусов, Журавко был уничтожен в результате попадания реактивного снаряда в один из отелей Херсона.

Публикуют видео с места взрыва.

29 декабря 2020 года СБУ заочно объявила бывшему нардепу из Партии регионов Алексею Журавко о подозрении в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

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Наталія Медведєва

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