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В Херсоне прозвучал взрыв, сообщают об уничтожении коллаборанта – экс-нардепа Журавко видео

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25.09.2022, 11:31
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25 сентября в Херсоне якобы уничтожен коллаборант, бывший народный депутат от Партии регионов Алексей Журавко. Об этом сообщили росСМИ и гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов.

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Как сообщил гауляйтер Стремоусов, Журавко был уничтожен в результате попадания реактивного снаряда в один из отелей Херсона.

Публикуют видео с места взрыва.

  • 29 декабря 2020 года СБУ заочно объявила бывшему нардепу из Партии регионов Алексею Журавко о подозрении в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

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Наталія Медведєва
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коллаборант Херсон алексей журавко
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