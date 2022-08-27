В оккупированной Михайловке найден повешенным местный "глава полиции"

Во временно оккупированной Россией Михайловке Запорожской области найден труп местного "главного полицейского" Андрея Рыжкова, сообщает Укринформ.

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"Подтверждаем, что найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке", – сообщили в Укринформу в Запорожской областной военной администрации.

Пока неизвестно, была ли смерть Рыжкова насильственной или он самоликвидировался.

Рыжков был сотрудником Госпогранслужбы Украины, после выхода в отставку занимался общественной деятельностью. Укринформ утверждает, что после начала временной оккупации Михайловки Рыжков по своей инициативе предложил свои услуги российским захватчикам.

Примечательно, что 24 августа в той же Михайловке взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

26 августа во временно оккупированном Бердянске взорвавшееся дерево ликвидировало местного гауляйтера Александра Колесникова.

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Сергей Бережной

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