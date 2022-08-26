У россиян нехватка не только войск, но и коллаборантов – Подоляк
26.08.2022, 21:52
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
ВСУ работают над сокращением личного состава армии оккупантов, но Россия столкнулась еще и с дефицитом коллаборантов на временно оккупированных территориях. На это указал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Помимо дефицита живой силы в армии, Россия столкнулась с дефицитом коллаборантов на оккупированных территориях. Таких и раньше были единицы, а сейчас даже они отказываются занимать должности, осознавая "подрывную" ответственность. Приближается сентябрь. "Русская весна" все еще идет по плану?" – интересуется Подоляк.
- 24 августа во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.
- 26 августа во временно оккупированном Бердянске взорвавшееся дерево ликвидировало местного гауляйтера Александра Колесникова.
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