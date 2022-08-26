У россиян нехватка не только войск, но и коллаборантов – Подоляк

ВСУ работают над сокращением личного состава армии оккупантов, но Россия столкнулась еще и с дефицитом коллаборантов на временно оккупированных территориях. На это указал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Помимо дефицита живой силы в армии, Россия столкнулась с дефицитом коллаборантов на оккупированных территориях. Таких и раньше были единицы, а сейчас даже они отказываются занимать должности, осознавая "подрывную" ответственность. Приближается сентябрь. "Русская весна" все еще идет по плану?" – интересуется Подоляк.

24 августа во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

26 августа во временно оккупированном Бердянске взорвавшееся дерево ликвидировало местного гауляйтера Александра Колесникова.

Сергей Бережной

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