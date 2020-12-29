СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу из Партии регионов

СБУ заочно объявила о подозрении бывшему нардепу из Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что речь идет об Алексее Журавко.

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Экс-нардепа подозревают в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

В СБУ утверждают, что с начала российской агрессии он поддерживал оккупацию Крыма и части Донбасса, а в 2015 году выехал в Россию, где находится до настоящего времени.

По данным СБУ, Журавко участвует в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге страны, в том числе в Херсонской области. Также он периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и Крыма.

Подозрение выдвинуто по трем статьям УК.

Журавко был депутатом Рады V и VI созывов (с 2006 по 2012 год), в 2012 году не смог избраться по одномандатному округу №186 в Херсонской области.

4 мая 2020 года суд заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

2 октября Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор по делу о госизмене Януковича.

Денис Юдин

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