UA

СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу из Партии регионов

29.12.2020, 13:39
СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу из Партии регионов - Фото
Алексей Журавко (Фото – Алексей Журавко, Twitter)

СБУ заочно объявила о подозрении бывшему нардепу из Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что речь идет об Алексее Журавко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экс-нардепа подозревают в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

В СБУ утверждают, что с начала российской агрессии он поддерживал оккупацию Крыма и части Донбасса, а в 2015 году выехал в Россию, где находится до настоящего времени.

По данным СБУ, Журавко участвует в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге страны, в том числе в Херсонской области. Также он периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и Крыма.

Подозрение выдвинуто по трем статьям УК.

Журавко был депутатом Рады V и VI созывов (с 2006 по 2012 год), в 2012 году не смог избраться по одномандатному округу №186 в Херсонской области.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
сбу терроризм подозрение алексей журавко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 