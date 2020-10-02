Янукович проиграл апелляцию. Суд подтвердил приговор в госизмене
02.10.2020, 17:18
Виктор Янукович
Ранее суд первой инстанции приговорил четвертого президента к 13 годам заключения
Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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По результатам рассмотрения дела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, были оставлены без удовлетворения. Таким образом, решение суда первой инстанции остается в силе.
- 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Было установлено, что 1 марта 2014 года с территории РФ, действуя умышленно с целью содействия Москве, бывший 4-й президент Украины Янукович призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.
- 1 февраля 2019 года ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.
- 18 февраля 2019 года защита Януковича подала апелляцию на решение суда.
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