Янукович проиграл апелляцию. Суд подтвердил приговор в госизмене

Ранее суд первой инстанции приговорил четвертого президента к 13 годам заключения

Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По результатам рассмотрения дела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, были оставлены без удовлетворения. Таким образом, решение суда первой инстанции остается в силе.

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Станислав Стороженко

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