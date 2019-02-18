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18.02.2019, 16:38

Адвокат подал апелляцию на приговор Януковичу - СМИ

Адвокат подал апелляцию на приговор Януковичу - СМИ - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Юрий Рябовол, который, по информации СМИ, подал апелляцию, отказался ее комментировать

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Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко.

По ее словам, обжалование произошло сегодня, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд.

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Представитель суда уточнила, что пересмотр приговора начнется не раньше, чем через 30 дней после его оглашения, чтобы дать возможность подать апелляции и платным адвокатам Януковича.

Корреспондент LIGA.net не смог связаться с пресс-службой Оболонского райсуда Киева, чтобы подтвердить эту информацию.

Адвокат Рябовол комментировать ее отказался.

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

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Теги: виктор янукович, госизмена, майдан, адвокат, апелляция
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