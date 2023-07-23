Знищено будинок гауляйтера Олешок колаборанта Журавка – ЗМІ

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині нібито підірвали будинок місцевого колаборанта й "глави" незаконної адміністрації Георгія Журавка. Про це повідомляє місцеве видання МОСТ з посиланням на локальні Telegram-канали.

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Стверджується, що подія сталась увечері 22 липня. Невідомо, чи знаходився колаборант там під час вибуху.

Вибух стався за адресою вулиця Крилова, 165, на якій на Журавко зареєстровані земельна ділянка та нерухомість.

Окупанти призначили Журавка "міським головою" незаконної адміністрації Олешок у травні 2022 року.

До цього він був директором комунального підприємства "Олешки" та балотувався на парламентські й місцеві вибори.

Журавко був засновником спортивних організацій та підприємства "Котеджне містечко Олешшя".

Він є рідним дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року.

Також ЗМІ поширюють світлини нібито з місця подій.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

На початку червня ЗМІ повідомили про ліквідацію окупантів та колаборантів під Мелітополем. У СБУ сказали, що деталі епізоду оприлюднять після перемоги у війні.

Наприкінці червня суд присудив екснардепу та колаборанту Балицькому 15 років ув'язнення. Наразі він на свободі в окупації.

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