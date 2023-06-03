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ЗМІ повідомляють про ліквідацію колаборантів під Мелітополем. СБУ: Деталі — після перемоги

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 13:44
ЗМІ повідомляють про ліквідацію колаборантів під Мелітополем. СБУ: Деталі — після перемоги - Фото
Фото: Інсайдер UA

2 червня у Мелітополі пролунав вибух, ЗМІ повідомляють про підрив авто, в якому нібито знаходились окупанти та колаборанти, та кажуть, що за цим стоїть Служба безпеки України. У пресслужбі СБУ в коментарі LIGA.net заявили, що деталі епізоду оприлюднять після перемоги у війні.

Першим про інцидент заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, авто підірвали у Михайлівці.

"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", – написав він у Telegram.

Український Telegram-канал Інсайдер UA з посиланням на власні джерела опублікував деталі ліквідації окупантів.

Фото: Інсайдер UA

У спільноті повідомили, що за підривом ворога начебто стоїть СБУ.

Федоров заявив, що серед ліквідованих був власник кафе "Гетьман" Сергій Дідовідюк, який "годував окупантів".

Фото: Інсайдер UA

Інсайдер UA заявили, що Дідовідюк був "не просто хазяїном віджатого у законних власників кафе "Гетьман", а й заступником керівника штабу "Мы вместе с Россией".

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Там додали, що він "входив у вузьке коло особливо довірених осіб окупантів, вирішував кадрові питання, а головне – писав доноси на патріотів та особисто вказував, кого з них треба катувати". 

Фото: Інсайдер UA

За інформацією джерел каналу, окрім Дідовідюка в авто була його дружина та 33-річна донька Яна.

Фото: Інсайдер UA

Пресслужба СБУ заявила, що деталі інциденту будуть відомі після перемоги України.

"Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона", – написали в СБУ.

  • 2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі підірвали військового пропагандиста, колаборанта родом із Макіївки Максима Фоміна на прізвисько "Владлен Татарський".
  • 6 травня у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, в якому знаходився російський пропагандист Захар Прілєпін.

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Мілана Головань
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