ЗМІ повідомляють про ліквідацію колаборантів під Мелітополем. СБУ: Деталі — після перемоги

2 червня у Мелітополі пролунав вибух, ЗМІ повідомляють про підрив авто, в якому нібито знаходились окупанти та колаборанти, та кажуть, що за цим стоїть Служба безпеки України. У пресслужбі СБУ в коментарі LIGA.net заявили, що деталі епізоду оприлюднять після перемоги у війні.

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Першим про інцидент заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, авто підірвали у Михайлівці.

"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", – написав він у Telegram.

Український Telegram-канал Інсайдер UA з посиланням на власні джерела опублікував деталі ліквідації окупантів.

У спільноті повідомили, що за підривом ворога начебто стоїть СБУ.

Федоров заявив, що серед ліквідованих був власник кафе "Гетьман" Сергій Дідовідюк, який "годував окупантів".

Інсайдер UA заявили, що Дідовідюк був "не просто хазяїном віджатого у законних власників кафе "Гетьман", а й заступником керівника штабу "Мы вместе с Россией".

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Там додали, що він "входив у вузьке коло особливо довірених осіб окупантів, вирішував кадрові питання, а головне – писав доноси на патріотів та особисто вказував, кого з них треба катувати".

За інформацією джерел каналу, окрім Дідовідюка в авто була його дружина та 33-річна донька Яна.

Пресслужба СБУ заявила, що деталі інциденту будуть відомі після перемоги України.

"Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона", – написали в СБУ.

2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі підірвали військового пропагандиста, колаборанта родом із Макіївки Максима Фоміна на прізвисько "Владлен Татарський".

6 травня у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, в якому знаходився російський пропагандист Захар Прілєпін.

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