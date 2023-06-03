UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СМИ сообщают о ликвидации коллаборантов под Мелитополем. СБУ: Детали – после победы

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 13:44
СМИ сообщают о ликвидации коллаборантов под Мелитополем. СБУ: Детали – после победы - Фото
Фото: Инсайдер UA

2 июня в Мелитополе раздался взрыв, СМИ сообщают о подрыве авто, в котором якобы находились оккупанты и коллаборанты, и говорят, что за этим стоит Служба безопасности Украины. В пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net заявили, что детали эпизода обнародуют после победы в войне.

Первым об инциденте заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, авто взорвали в Михайловке.

"Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались – авто с четырьмя поклонниками кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения", – написал он в Telegram.

Украинский Telegram-канал Инсайдер UA со ссылкой на собственные источники опубликовал детали ликвидации оккупантов.

Фото: Інсайдер UA

В сообществе сообщили, что за подрывом врага якобы стоит СБУ.

Федоров заявил, что среди ликвидированных был владелец кафе "Гетьман" Сергей Дидовидюк, который "кормил оккупантов".

Фото: Інсайдер UA

Инсайдер UA заявили, что Дидовидюк был "не просто хозяином отжатого у законных владельцев кафе "Гетьман", но и заместителем руководителя штаба "Мы вместе с Россией".

Читайте также: В РФ сообщают, что в Новой Каховке взорвали коллаборанта. Раньше он уже "умирал"

Там добавили, что он "входил в узкий круг особо доверенных лиц оккупантов, решал кадровые вопросы, а главное – писал доносы на патриотов и лично указывал, кого из них нужно пытать".

Фото: Інсайдер UA

По информации источников канала, кроме Дидовидюка в автомобиле была его жена и 33-летняя дочь Яна.

Фото: Інсайдер UA

Пресс-служба СБУ заявила, что детали инцидента будут известны после победы Украины.

"Но учитывая некоторые случаи, случающиеся на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона", – написали в СБУ.

  • 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге взорвали военного пропагандиста, коллаборанта родом из Макеевки Максима Фомина по прозвищу "Владлен Татарский".
  • 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин.

Читайте также: Прилепин о Донбассе: "Творили беспредел. Но мне ничего не будет"

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборантвойнавзрывавтомелитопольИван Федоров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 