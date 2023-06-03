СМИ сообщают о ликвидации коллаборантов под Мелитополем. СБУ: Детали – после победы

2 июня в Мелитополе раздался взрыв, СМИ сообщают о подрыве авто, в котором якобы находились оккупанты и коллаборанты, и говорят, что за этим стоит Служба безопасности Украины. В пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net заявили, что детали эпизода обнародуют после победы в войне.

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Первым об инциденте заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, авто взорвали в Михайловке.

"Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались – авто с четырьмя поклонниками кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения", – написал он в Telegram.

Украинский Telegram-канал Инсайдер UA со ссылкой на собственные источники опубликовал детали ликвидации оккупантов.

В сообществе сообщили, что за подрывом врага якобы стоит СБУ.

Федоров заявил, что среди ликвидированных был владелец кафе "Гетьман" Сергей Дидовидюк, который "кормил оккупантов".

Инсайдер UA заявили, что Дидовидюк был "не просто хозяином отжатого у законных владельцев кафе "Гетьман", но и заместителем руководителя штаба "Мы вместе с Россией".

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Там добавили, что он "входил в узкий круг особо доверенных лиц оккупантов, решал кадровые вопросы, а главное – писал доносы на патриотов и лично указывал, кого из них нужно пытать".

По информации источников канала, кроме Дидовидюка в автомобиле была его жена и 33-летняя дочь Яна.

Пресс-служба СБУ заявила, что детали инцидента будут известны после победы Украины.

"Но учитывая некоторые случаи, случающиеся на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона", – написали в СБУ.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге взорвали военного пропагандиста, коллаборанта родом из Макеевки Максима Фомина по прозвищу "Владлен Татарский".

6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин.

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