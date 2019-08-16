Прилепин похвастался убийствами в Донбассе: Мы делали беспредел

Захар Прилепин (Фото: скриншот из видео Редакция/YouTube)

Российский писатель и террорист Захар Прилепин заявил, что он был командиром одного из террористических подразделений в Донбассе, которое, по его словам, совершило большое количество убийств. Об этом Прилепин заявил в интервью на YouTube-канале Редакция.

"Чтобы там не говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах", - заявил писатель-террорист.

Отвечая на вопрос журналиста "правда ли, что убитые приходят по ночам", Прилепин признался: "Не правда. Вообще ничего не происходит. Ничего не мучает. Просто я знаю, что это есть. Я знаю, что они просто умерли и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. Их много. Ни одно подразделение из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный галимый беспредел".

Прилепин заявил, что его смешат разговоры о том, что он "фэйковый полевой командир", потому что "никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я".

"Я не хочу про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Однажды все прочитают эти документы и узнают на каких направлениях погибло больше всего людей и там стоял мой батальон", - рассказал писатель.