В России взорвали автомобиль с террористом Прилепиным, он выжил – росСМИ
06.05.2023, 12:37
Террорист Захар Прилепин (Фото: ресурсы оккупантов)
Сегодня, 6 мая, в России взорвали автомобиль с террористом Захаром Прилепиным, он получил ранения, но выжил. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
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Как сообщается, автомобиль Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения.
РосСМИ пишут, что водитель взорванного Audi Q7 погиб, Прилепин тяжело ранен.
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