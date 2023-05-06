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В России взорвали автомобиль с террористом Прилепиным, он выжил – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 12:37
В России взорвали автомобиль с террористом Прилепиным, он выжил – росСМИ - Фото
Террорист Захар Прилепин (Фото: ресурсы оккупантов)

Сегодня, 6 мая, в России взорвали автомобиль с террористом Захаром Прилепиным, он получил ранения, но выжил. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Как сообщается, автомобиль Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения.

РосСМИ пишут, что водитель взорванного Audi Q7 погиб, Прилепин тяжело ранен.
Информация требует подтверждения.

Новость дополняется...

Наталія Медведєва
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Захар Прилепин война взрыв нижний новгород
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