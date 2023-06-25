Колаборанти тікають з Херсонської області, кожного з них фільтрує ФСБ – Генштаб

У тимчасово окупованій частині Херсонської області активізувався процес втечі колаборантів, кожного втікача перевіряє Федеральна служба безпеки Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.

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Як зазначається, у тимчасово захопленій Херсонській області спостерігається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях у тимчасово окупований Крим.

"Однак співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи щодо кожного зрадника", – йдеться у повідомленні.

21 червня повідомлялося, що у санаторії на Арабатській стрілці було ліквідовано російського полковника.

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