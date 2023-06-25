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Колаборанти тікають з Херсонської області, кожного з них фільтрує ФСБ – Генштаб

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25.06.2023, 07:45
Колаборанти тікають з Херсонської області, кожного з них фільтрує ФСБ – Генштаб - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

У тимчасово окупованій частині Херсонської області активізувався процес втечі колаборантів, кожного втікача перевіряє Федеральна служба безпеки Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.

Як зазначається, у тимчасово захопленій Херсонській області спостерігається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях у тимчасово окупований Крим.

"Однак співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи щодо кожного зрадника", – йдеться у повідомленні.

  • 21 червня повідомлялося, що у санаторії на Арабатській стрілці було ліквідовано російського полковника.

Читайте також: ЗМІ повідомляють про ліквідацію колаборантів під Мелітополем. СБУ: Деталі – після перемоги

Наталія Медведєва
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херсонська областьколаборант
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