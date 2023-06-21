У санаторії на Арабатській стрілці ліквідували російського полковника – фото, відео

Російські силовики офіційно підтвердили інформацію щодо ліквідації у будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше про це писали російські ЗМІ.

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Епізод стався 10 червня 2023 року.

За даними російського опозиційного ЗМІ "Медиазона", Постовалов був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області, але його було переведено до окупованої Росією частини Херсонської області.

Російський ресурс "7х7" писав, що базу відпочинку на Арабатській стрілці в Генічеському районі обстріляли, коли там із візитом перебував російський міністр торгівлі Денис Мантуров. Того ж дня росЗМІ повідомили, що під обстріл потрапив 53-річний Постовалов.

13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

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