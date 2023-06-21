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У санаторії на Арабатській стрілці ліквідували російського полковника – фото, відео

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21.06.2023, 10:40
У санаторії на Арабатській стрілці ліквідували російського полковника – фото, відео - Фото
Сергій Постовалов (Фото: росЗМІ)

Російські силовики офіційно підтвердили інформацію щодо ліквідації у будівлі санаторію на Арабатській стрілці на Херсонщині полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше про це писали російські ЗМІ.

Епізод стався 10 червня 2023 року.

За даними російського опозиційного ЗМІ "Медиазона", Постовалов був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області, але його було переведено до окупованої Росією частини Херсонської області.

Російський ресурс "7х7" писав, що базу відпочинку на Арабатській стрілці в Генічеському районі обстріляли, коли там із візитом перебував російський міністр торгівлі Денис Мантуров. Того ж дня росЗМІ повідомили, що під обстріл потрапив 53-річний Постовалов.

  • 13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.
  • Дивіться відео удару HIMARS, який нібито знищив близько 100 окупантів під Кремінною.

Дивіться також: The Insider: Офіцерів ГРУ, які очолювали офіси Аерофлоту по всьому світу, кинули на війну

Мілана Головань
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війнаполковникХерсонщинасергій постоваловарбатська стрілка
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