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В санатории на Арбатской стрелке был ликвидирован российский полковник – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 10:40
В санатории на Арбатской стрелке был ликвидирован российский полковник – фото, видео - Фото
Сергей Постовалов (Фото: росСМИ)

Российские силовики официально подтвердили информацию о ликвидации в здании санатория на Арбатской стрелке в Херсонской области полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее об этом писали российские СМИ.

Эпизод произошел 10 июня 2023 года.

По данным российского оппозиционного СМИ "Медиазона", Постовалов был заместителем начальника управления МВД в Воронежской области, но был переведен в оккупированную Россией часть Херсонской области.

Российский ресурс "7х7" писал, что базу отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе обстреляли, когда там с визитом находился российский министр торговли Денис Мантуров. В тот же день росСМИ сообщили, что под обстрел попал 53-летний Постовалов.

  • 13 июня 2023 года российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
  • Смотрите видео удара HIMARS, якобы уничтожившего около 100 оккупантов под Кременной.

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Милана Головань
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