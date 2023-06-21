В санатории на Арбатской стрелке был ликвидирован российский полковник – фото, видео

Российские силовики официально подтвердили информацию о ликвидации в здании санатория на Арбатской стрелке в Херсонской области полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее об этом писали российские СМИ.

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Эпизод произошел 10 июня 2023 года.

По данным российского оппозиционного СМИ "Медиазона", Постовалов был заместителем начальника управления МВД в Воронежской области, но был переведен в оккупированную Россией часть Херсонской области.

Российский ресурс "7х7" писал, что базу отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе обстреляли, когда там с визитом находился российский министр торговли Денис Мантуров. В тот же день росСМИ сообщили, что под обстрел попал 53-летний Постовалов.

13 июня 2023 года российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

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