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The Insider: Офицеров ГРУ, возглавлявших офисы Аэрофлота по всему миру, кинули на войну видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 14:13
Видео: The Insider
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Представительства крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" во всем мире возглавляли представители ГРУ и КГБ. Журналисты The Insider рассказали, что после начала большой войны часть из этих "представителей" отправили обратно в Россию и бросили на войну против Украины.

В материале отмечается, что десятки офицеров Первого главного управления КГБ и ГРУ шпионили под "Аэрофлотом" еще при СССР. В основном, пишет Insider, они занимали должности представителей за границей, пилотов, бортмехаников и стюардесс.

По данным журналистов, до начала полномасштабной войны против Украины треть представительств "Аэрофлота" за границей возглавляли кадровые офицеры ГРУ. Зарплату эти "представители" получали от ГРУ, а в офисы, жилье и транспорте расходы им платила авиакомпания.

К примеру, офис "Аэрофлота" в Вене возглавлял Вадим Коломыйченко, который до этого под видом сотрудника авиакомпании шпионил в Дели и Венеции, добывая секреты, связанные с военной авиацией.

После того как ЕС закрыл небо для российских самолетов, Коломыйченко был вынужден вернуться в Россию.

По словам источника The Insider в военной разведке, сейчас "Коломыйченко перебросили на украинское направление, но оно еще не совсем акклиматизировалось после Европы и болтается зря".

Офис "Аэрофлота" в Шанхае возглавлял Сергей Салов, а в Гонконге – Максим Грехов.

Первый, по данным журналистов, учился в Китае в военно-дипломатической академии, а второй – служил в ГРУ в морской пехоте ВС РФ.

В марте 2022 года бригада вместе с другими оккупантами вторглась в Украину и отличилась в Гостомеле и Угледаре. В боях они потеряли более 30 человек убитыми и множество боевой техники. В настоящее время Грехов и Салов находятся в резерве.

Офисом в Дубае руководит Виталий Огурцов. Источник The Insider в Дубае сообщил, что после начала полномасштабной войны "Огурцов крутится как белка в колесе, поскольку кроме оперативных задач ему поручили оказывать помощь российским оборонным предприятиям в обходе санкций".

Остальные примеры читайте в оригинальном материале The Insider.

  • 7 апреля 2022 года США ввели санкции против Аэрофлота.
  • 21 июня российская авиакомпания Azur Air из-за отсутствия запчастей остановила эксплуатацию примерно половины оставшихся в ее распоряжении самолетов после введения санкций.
  • 10 апреля Аэрофлот из-за западных санкций и нехватки компонентов впервые с начала полномасштабной войны отправил свой самолет на ремонт в Иран.

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Милана Головань
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