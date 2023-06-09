Представництва найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" по всьому світу очолювали представники ГРУ та КДБ. Журналісти The Insider у розслідуванні розповіли, що після початку великої війни частину з цих "представників" відправили назад у Росію та кинули на війну проти України.

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У матеріалі зазначається, що десятки офіцерів Першого головного управління КДБ та ГРУ шпигували під "Аерофлотом" ще за часів СРСР. В основному, пише Insider, вони обіймали посади представників за кордоном, пілотів, бортмеханіків та стюардес.

За даними журналістів, до початку повномасштабної війни проти України третину представництв "Аерофлоту" за кордоном очолювали кадрові офіцери ГРУ. Зарплату ці "представники" отримували від ГРУ, а офіси, житло та транспорті витрати їм сплачувала авіакомпанія.

Наприклад, офіс "Аерофлоту" у Відні очолював Вадим Коломийченко, який до цього під виглядом співробітника авіакомпанії шпигував у Делі та Венеції, видобуваючи секрети, пов'язані з військовою авіацією.

Після того як ЄС закрив небо для російських літаків, Коломийченко був вимушений повернутися до Росії.

За словами джерела The Insider у військовій розвідці, зараз "Коломийченка перекинули на український напрямок, але він ще не зовсім акліматизувався після Європи і бовтається даремно".

Офіс "Аерофлоту" у Шанхаї очолював Сергій Салов, а у Гонконзі – Максим Грєхов.

Перший, за даними журналістів, навчався у Китаї у воєнно-дипломатичній академії, а другий – служив до ГРУ у морській піхоті ЗС РФ.

У березні 2022 року бригада разом з іншими окупантами вторглася в Україну та відзначилася у Гостомелі та Вугледарі. У боях вони втратили понад 30 людей убитими та велику кількість бойової техніки. Зараз Грєхов і Салов перебувають у резерві.

Офісом у Дубаї керує Віталій Огурцов. Джерело The Insider у Дубаї повідомило, що після початку повномасштабної війни "Огурцов крутиться як білка в колесі, оскільки, крім оперативних завдань, йому доручили надавати допомогу російським оборонним підприємствам в обході санкцій".

Інші приклади читайте в оригінальному матеріалі The Insider.

7 квітня 2022 року США запровадили санкції проти Аерофлоту.

21 червня російська авіакомпанія Azur Air через відсутність запчастин зупинила експлуатацію приблизно половини літаків, які залишилися у її розпорядженні після запровадження санкцій.

10 квітня Аерофлот через західні санкції та брак компонентів вперше з початку повномасштабної війни відправив свій літак на ремонт до Ірану.

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