Коллаборанты бегут из Херсонской области, каждого из них фильтрует ФСБ – Генштаб

Во временно оккупированной части Херсонской области активизировался процесс бегства коллаборантов, каждого беглеца проверяет Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июня.

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Как отмечается, во временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный Крым.

"Однако сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя", – говорится в сообщении.

21 июня сообщалось, что в санатории на Арабатской стрелке был ликвидирован российский полковник.

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