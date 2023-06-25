Коллаборанты бегут из Херсонской области, каждого из них фильтрует ФСБ – Генштаб
25.06.2023, 07:45
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Во временно оккупированной части Херсонской области активизировался процесс бегства коллаборантов, каждого беглеца проверяет Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июня.
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Как отмечается, во временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный Крым.
"Однако сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя", – говорится в сообщении.
- 21 июня сообщалось, что в санатории на Арабатской стрелке был ликвидирован российский полковник.
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