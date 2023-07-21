В Москве арестовали Гиркина, а под судом задержали Губарева – видео
Мещанский райсуд Москвы арестовал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), критиковавшего военно-политическое руководство РФ за "неправильное" ведение войны. Он будет находиться под стражей до 18 сентября, сообщает российское издание Медиазона из зала суда.
По данным росСМИ, Гиркина обвиняют в призывах к экстремизму, а поводом для дела стали два поста террориста в Telegram о "крымской проблематике" и невыплатах российским оккупантам.
Адвокат Гиркина просил о домашнем аресте для своего подзащитного. Он заявил, что единственное доказательство по делу – заключение специалиста Института криминалистики ФСБ.
"В деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение", – сказал адвокат Александр Молохов.
ДОПОЛНЕНО В 20:00. Осторожно, новости сообщают, что у здания суда российские силовики также задержали террориста ДНР Павла Губарева. Он устроил одиночный пикет в поддержку Гиркина.
- 21 июля российская пропаганда и супруга Гиркина сообщили о задержании террориста российскими силовиками. Его обвиняют в экстремизме. Он поддерживает агрессивную войну России против Украины, но критикует российское руководство и диктатора РФ Путина за "неправильное" ведение боевых действий.
- В ГУР считают, что задержание Гиркина связано с активной фазой внутреннего противостояния российских элит.
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