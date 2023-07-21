В Москве арестовали Гиркина, а под судом задержали Губарева – видео

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Мещанский райсуд Москвы арестовал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), критиковавшего военно-политическое руководство РФ за "неправильное" ведение войны. Он будет находиться под стражей до 18 сентября, сообщает российское издание Медиазона из зала суда.

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По данным росСМИ, Гиркина обвиняют в призывах к экстремизму, а поводом для дела стали два поста террориста в Telegram о "крымской проблематике" и невыплатах российским оккупантам.

Адвокат Гиркина просил о домашнем аресте для своего подзащитного. Он заявил, что единственное доказательство по делу – заключение специалиста Института криминалистики ФСБ.

"В деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение", – сказал адвокат Александр Молохов.

ДОПОЛНЕНО В 20:00. Осторожно, новости сообщают, что у здания суда российские силовики также задержали террориста ДНР Павла Губарева. Он устроил одиночный пикет в поддержку Гиркина.

СПРАВКА. Гиркин воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков на Донбассе. В частности, он Гиркин воевал против Украины во времена АТО в 2014 году и был "министром обороны" у боевиков на Донбассе. В частности, он командовал оккупантами в Славянске Донецкой области. Окружной суд Гааги присудил Гиркину пожизненное заключение за поражение малайзийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

21 июля российская пропаганда и супруга Гиркина сообщили о задержании террориста российскими силовиками. Его обвиняют в экстремизме. Он поддерживает агрессивную войну России против Украины, но критикует российское руководство и диктатора РФ Путина за "неправильное" ведение боевых действий.

В ГУР считают, что задержание Гиркина связано с активной фазой внутреннего противостояния российских элит.

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