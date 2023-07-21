У Москві заарештували Гіркіна, а під судом затримали Губарєва – відео
Міщанський райсуд Москви заарештував терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який критикував військово-політичне керівництво РФ за "неправильне" ведення війни. Він перебуватиме під вартою до 18 вересня, повідомляє російське видання Медиазона із зали суду.
За даними росЗМІ, Гіркіна звинувачують у закликах до екстремізму, а приводом для справи стали два пости терориста в Telegram про "кримську проблематику" та невиплати російським окупантам.
Адвокат Гіркіна просив про домашній арешт для свого підзахисного. Він заявив, що єдиний доказ у справі – висновок спеціаліста Інституту криміналістики ФСБ.
"У справі є лише якесь незрозуміле опитування мешканця Криму, який прочитав пост Стрєлкова і відчув якесь обурення", – сказав адвокат Олександр Молохов.
ДОПОВНЕНО О 20:00. Осторожно, новости повідомляють, що біля суду російські силовики також затримали терориста ДНР Павла Губарєва. Він влаштував одиночний пікет на підтримку Гіркіна.
- 21 липня російська пропаганда та дружина Гіркіна повідомили про затримання терориста російськими силовиками. Його звинувачують в екстремізмі. Він підтримує агресивну війну Росії проти України, але критикує російське керівництво та диктатора РФ Путіна за "неправильне" ведення бойових дій.
- У ГУР вважають, що затримання Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт.
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