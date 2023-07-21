У Москві заарештували Гіркіна, а під судом затримали Губарєва – відео

доповнено

Міщанський райсуд Москви заарештував терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який критикував військово-політичне керівництво РФ за "неправильне" ведення війни. Він перебуватиме під вартою до 18 вересня, повідомляє російське видання Медиазона із зали суду.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними росЗМІ, Гіркіна звинувачують у закликах до екстремізму, а приводом для справи стали два пости терориста в Telegram про "кримську проблематику" та невиплати російським окупантам.

Адвокат Гіркіна просив про домашній арешт для свого підзахисного. Він заявив, що єдиний доказ у справі – висновок спеціаліста Інституту криміналістики ФСБ.

"У справі є лише якесь незрозуміле опитування мешканця Криму, який прочитав пост Стрєлкова і відчув якесь обурення", – сказав адвокат Олександр Молохов.

ДОПОВНЕНО О 20:00. Осторожно, новости повідомляють, що біля суду російські силовики також затримали терориста ДНР Павла Губарєва. Він влаштував одиночний пікет на підтримку Гіркіна.

ДОВІДКА. Гіркін воював проти України за часів АТО у 2014 році та був "міністром оборони" у бойовиків на Донбасі. Зокрема, він Гіркін воював проти України за часів АТО у 2014 році та був "міністром оборони" у бойовиків на Донбасі. Зокрема, він командував окупантами у Слов'янську Донецької області. Окружний суд Гааги присудив Гіркіну довічне ув'язнення за ураження малайзійського літака Boeing MH17 на сході України у 2014 році.

21 липня російська пропаганда та дружина Гіркіна повідомили про затримання терориста російськими силовиками. Його звинувачують в екстремізмі. Він підтримує агресивну війну Росії проти України, але критикує російське керівництво та диктатора РФ Путіна за "неправильне" ведення бойових дій.

У ГУР вважають, що затримання Гіркіна пов'язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.