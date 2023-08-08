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Генштаб: Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, готовят "выборы"

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 19:55
Генштаб: Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, готовят
Флаг с символом партии Единая Россия (Фото: ресурс оккупантов)

Оккупанты начали подготовку по агитации перед незаконными "выборами" во временно оккупированном селе Стульнево в Запорожской области. Туда прибудут представители кремлевской "партии" власти Единая Россия, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

РФ продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий в свое общественно-политическое пространство, отмечает Генштаб.

Оккупанты готовятся к "выборам" на временно оккупированных территориях в "Единый день голосования" 10 сентября.

Представители Единой России прибудут в Стульнево для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов, пишет Генштаб.

Расстояние от Стульнево до линии фронта около 30 км.

Стульневое на карте deepstate

  • Осенью 2022 года стало известно, что экс-министр образования Табачник стал советником руководителя оккупационной администрации во временно оккупированной Запорожской области. Также коллаборанта включили в местную ячейку Единой России.

Читайте также: Коллаборанты стали брать "отпуска", чтобы пересидеть чистки после ареста Гиркина – ЦНС

Артём Джерипа
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незаконные выборывойнаоккупацияЗапорожьеединая россиягенштаб
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