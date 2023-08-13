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Генштаб заявив про частковий успіх біля Роботиного і розказав, де наступає Росія – карта

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 06:57
Генштаб заявив про частковий успіх біля Роботиного і розказав, де наступає Росія – карта - Фото
Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Генеральний штаб заявив, що Сили оборони України мають "частковий успіх" в Запорізькій області біля села Роботине, тоді як росіяни наступають на кількох ділянках на Куп'янському напрямку в Харківській області. Про це йдеться у ранковому зведенні з фронту.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Генеральний штаб каже, що вони були безрезультатними.

Генштаб заявив про частковий успіх біля Роботиного і розказав, де наступає Росія – карта

Також росіяни атакували в районі Кліщіївки та Білої Гори – це південно-західні околиці Бахмута.

На Авдіївському напрямку українським військам під щільним вогнем авіації та артилерії доводиться стримувати наступ росіян в районі Авдіївки, на Мар'їнському – продовжуються бої за Мар'їнку.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

Генштаб заявив про частковий успіх біля Роботиного і розказав, де наступає Росія – карта

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – заявив Генштаб.

Генштаб заявив про частковий успіх біля Роботиного і розказав, де наступає Росія – карта

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Російські війська за цей же час завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Андрій Водяний
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війнаХарківська областьГенштабЗапорізька область
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