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Генерал Тарнавський: На Таврійському напрямку є відбиті у росіян території

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 22:41
Генерал Тарнавський: На Таврійському напрямку є відбиті у росіян території - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

На півдні українські військовослужбовці відбили певні території у росіян. Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

Він наголосив, що "є відбиті території", і "Сили оборони працюють".

Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1303 вогневих завдання. Втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (з них загиблих – 80, поранених – 160, полонених – двоє).

Тарнавський також повідомив, що потягом доби було знищено сім одиниць військової техніки противника: один танк, дві ББМ, артсистему, міномет, одну одиницю автотехники і одну одиницю спецтехніки. Також було знищено три склади боєприпасів росіян.

Оксана Житнюк
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війнаконтрнаступОлександр Тарнавськийтаврійський напрямок
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