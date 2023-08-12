Генерал Тарнавський: На Таврійському напрямку є відбиті у росіян території
12.08.2023, 22:41
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)
На півдні українські військовослужбовці відбили певні території у росіян. Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.
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Він наголосив, що "є відбиті території", і "Сили оборони працюють".
Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1303 вогневих завдання. Втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (з них загиблих – 80, поранених – 160, полонених – двоє).
Тарнавський також повідомив, що потягом доби було знищено сім одиниць військової техніки противника: один танк, дві ББМ, артсистему, міномет, одну одиницю автотехники і одну одиницю спецтехніки. Також було знищено три склади боєприпасів росіян.
- На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- В Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але українські війська "зробили диво", відтіснивши росіян на оборонні позиції.
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