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Генерал Тарнавский: На Таврийском направлении есть отбитые у россиян территории

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 22:41
Генерал Тарнавский: На Таврийском направлении есть отбитые у россиян территории - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

На юге украинские военнослужащие отбили определенные территории у россиян. Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

Он подчеркнул, что "есть отбитые территории", и "Силы обороны работают".

Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1303 огневых задач. Потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (из них погибших – 80, раненых – 160, пленных – двое).

Тарнавский также сообщил, что в течение суток были уничтожены семь единиц военной техники противника: один танк, две ББМ, артсистема, миномет, одна единица автотехники и одна единица спецтехники. Также были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Оксана Житнюк
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войнаконтрнаступлениеАлександр Тарнавскийтаврийское направление
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