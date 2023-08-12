Генерал Тарнавский: На Таврийском направлении есть отбитые у россиян территории

На юге украинские военнослужащие отбили определенные территории у россиян. Об этом сообщил в Telegram командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

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Он подчеркнул, что "есть отбитые территории", и "Силы обороны работают".

Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1303 огневых задач. Потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (из них погибших – 80, раненых – 160, пленных – двое).

Тарнавский также сообщил, что в течение суток были уничтожены семь единиц военной техники противника: один танк, две ББМ, артсистема, миномет, одна единица автотехники и одна единица спецтехники. Также были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но украинские войска "совершили чудо", оттеснив россиян на оборонные позиции.

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