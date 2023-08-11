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Пентагон: В Украине далеко не идеальная ситуация, но украинские войска совершили чудо

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 09:34
Пентагон: В Украине далеко не идеальная ситуация, но украинские войска совершили чудо - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но украинские войска совершили чудо, оттеснив россиян на оборонительные позиции. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

"Они в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется какое-либо контрнаступление, это будет тяжелый бой", – сказал Райдер.

Он подчеркнул, что США намерены продолжать работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые возможности, включая обучение.

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии во время вторжения России", – пояснил представитель Министерства обороны США. 

Он отметил, что украинские войска за очень короткий период времени смогли разработать и реализовать выдающиеся возможности и достичь непревзойденных результатов в далеко не идеальной ситуации.

"В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конечном итоге выиграть эту битву", – заявил Райдер.

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Наталья Медведева
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