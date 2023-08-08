Западные союзники начали более "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины – CNN

Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более "трезвые" оценки возможностей украинских войск быстро отвоевать значительные территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников.

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"В ближайшие пару недель они увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, крайне, крайне маловероятно, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте", – сказал высокопоставленный западный дипломат.

"Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они сталкиваются. Сейчас самое тяжелое время войны", — сказал демократ член палаты представителей Конгресса США Майк Куигли.

Как отмечается, основной проблемой для украинских войск остается сложность прорыва многоуровневых линий обороны России на востоке и юге Украины, где установлены десятки тысяч мин и вырыты обширные сети траншей.

Как пишет CNN, украинские войска понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.

"У россиян есть несколько линий обороны, украинские войска на самом деле не прошли через первую линию. Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель – если они не смогли достичь больших прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они внезапно, с более истощенными силами, достигнут их? Условия очень тяжелые", – сказал высокопоставленный западный дипломат.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.

"Мы все, включая украинцев, понимаем, что это происходит сложнее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, но мы по-прежнему верим, что у них есть время и пространство, чтобы добиться прогресса", — сказал этот чиновник.

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Западные официальные лица говорят, что медленный прогресс контрнаступления обнажил трудности с преобразованием украинских войск в объединенные механизированные боевые подразделения – многие получают всего восемь недель обучения эксплуатации с западными танками и других новых систем вооружения.

По словам высокопоставленного военного представителя США, отсутствие прогресса на поле боя – одна из причин, по которой украинские войска чаще наносят удары по территории России, "чтобы попытаться показать ее уязвимость".

Как отмечается, эти оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления.

Официальные лица говорят, что эти ожидания были "нереалистичными", что теперь это способствует давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада, которые ратуют за начало мирных переговоров, в том числе за рассмотрение возможности территориальных уступок.

"Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время", – сказал Куигли.

Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами спровоцирует "игру обвинений" между украинскими официальными лицами и их западными союзниками, что может привести к расколу.

"Проблема, конечно, здесь заключается в том, что украинцы потом возложат вину на нас", – сказал высокопоставленный западный дипломат.

В прошлом месяце на Форуме безопасности в Аспене президент Владимир Зеленский указал на медленное прибытие более совершенных систем вооружений с Запада как на причину медленного продвижения украинских войск до сих пор.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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