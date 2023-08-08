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Посол США в ОБСЕ о наступлении ВСУ: Все только начинается. У нас есть еще много времени

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 10:49
Посол США в ОБСЕ о наступлении ВСУ: Все только начинается. У нас есть еще много времени - Фото
Майкл Карпентер (Фото: Michael Carpenter/Twitter)

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины "только начинается". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, "все только начинается", и наступательная операция будет развиваться. 

"У нас еще много времени, чтобы увидеть. Нет сомнений, что это будет очень сложно, так как ведение наступления требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и потому, что россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Потому это нелегко", — сказал Карпентер.

Он отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов на данном этапе. 

"Безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", — резюмировал дипломат.

  • За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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Дмитрий Гриниченко
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