Посол США в ОБСЕ о наступлении ВСУ: Все только начинается. У нас есть еще много времени

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины "только начинается". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, "все только начинается", и наступательная операция будет развиваться.

"У нас еще много времени, чтобы увидеть. Нет сомнений, что это будет очень сложно, так как ведение наступления требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и потому, что россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Потому это нелегко", — сказал Карпентер.

Он отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов на данном этапе.

"Безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", — резюмировал дипломат.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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