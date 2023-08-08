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Посол США в ОБСЄ про наступ ЗСУ: Все тільки починається. У нас є ще багато часу

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 10:49
Посол США в ОБСЄ про наступ ЗСУ: Все тільки починається. У нас є ще багато часу - Фото
Майкл Карпентер (Фото: Michael Carpenter/Twitter)

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що наступ Збройних Сил України "тільки починається". Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, "все тільки починається", і наступальна операція розвиватиметься.

"У нас ще багато часу, щоб побачити. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступу потребує більших ресурсів, особливо людських, аніж оборона, і тому, що росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко", — сказав Карпентер.

Він зазначив, що не хотів би робити конкретних прогнозів на цьому етапі.

"Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців", — резюмував дипломат.

  • За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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Дмитро Гриниченко
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