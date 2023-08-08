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Західні союзники почали більш "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України – CNN

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 19:14
Західні союзники почали більш
Фото: Генштаб ЗСУ

За кілька тижнів після початку контрнаступу України західні офіційні особи дають дедалі "тверезіші" оцінки можливостей українських військ швидко відвоювати значні території. Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох високопоставлених американських та західних чиновників.

"У найближчі пару тижнів вони побачать, чи є шанс досягти якогось прогресу. Але я думаю, вкрай, вкрай малоймовірно, що вони дійсно досягнуть прогресу, який змінить баланс у цьому конфлікті", – сказав високопоставлений західний дипломат.

"Наші брифінги протвережують. Нам нагадують про проблеми, з якими вони стикаються. Зараз найважчий час війни", – сказав демократ член палати представників Конгресу США Майк Куіглі.

Як зазначається, основною проблемою для українських військ залишається складність прориву багаторівневих ліній оборони Росії на сході та півдні України, де встановлені десятки тисяч мін та викопані великі мережі траншів.

Як пише CNN, українські війська зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування стримати деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.

"У росіян є кілька ліній оборони, українські війська насправді не пройшли через першу лінію. Навіть якщо вони будуть продовжувати битися протягом наступних кількох тижнів – якщо вони не змогли досягти великих проривів за ці останні сім-вісім тижнів, яка ймовірність того, що вони раптово, з виснаженими силами, досягнуть їх? Умови дуже важкі", – сказав високопоставлений західний дипломат.

Високопосадовець сказав, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські війська, але зберігають надію на відновлення прогресу.

"Ми всі, включаючи українців, розуміємо, що це відбувається складніше й повільніше, ніж будь-кому хотілося б, але ми, як і раніше, віримо, що у них є час та простір, щоб досягти прогресу", – сказав цей чиновник.

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Західні офіційні особи кажуть, що повільний прогрес контрнаступу оголив труднощі з перетворенням українських військ на об'єднані механізовані бойові підрозділи – багато хто отримує лише вісім тижнів навчання експлуатації західних танків та інших нових систем озброєння.

За словами високопоставленого військового представника США, відсутність прогресу на полі бою – одна з причин, через яку українські війська частіше завдають ударів по території Росії, "щоб спробувати показати її вразливість".

Як зазначається, ці оцінки є помітною зміною порівняно з оптимізмом на початку контрнаступу. 

Офіційні особи кажуть, що ці очікування були "нереалістичними", що тепер це сприяє тиску на Україну з боку деяких країн Заходу, які виступають за початок мирних переговорів, зокрема, за розгляд можливості територіальних поступок.

"Путін чекає на це. Він може пожертвувати тілами й виграти час", – сказав Куіглі.

Деякі офіційні особи побоюються, що розрив між очікуваннями та результатами, що зростає, спровокує "гру звинувачень" між українськими офіційними особами та їх західними союзниками, що може призвести до розколу.

"Проблема, звісно, тут полягає у тому, що українці потім покладуть провину на нас", – сказав високопоставлений західний дипломат.

Минулого місяця на Форумі безпеки в Аспені президент Володимир Зеленський вказав на повільне прибуття досконаліших систем озброєнь із Заходу як причину повільного просування українських військ досі.

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Наталія Медведєва
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