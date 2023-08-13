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Генштаб заявил о частичном успехе у Работина и рассказал, где наступает Россия – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 06:57
Генштаб заявил о частичном успехе у Работина и рассказал, где наступает Россия – карта - Фото
Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Генеральный штаб заявил, что Силы обороны Украины имеют "частичный успех" в Запорожской области возле села Работино, в то время как россияне наступают на нескольких участках на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в утренней сводке с фронта.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Генеральный штаб говорит, что они были безрезультатными.

Генштаб заявил о частичном успехе у Работина и рассказал, где наступает Россия – карта

Также россияне атаковали в районе Клещиевки и Белой Горы – это юго-западные окраины Бахмута.

На Авдеевском направлении украинским войскам под плотным огнем авиации и артиллерии приходится сдерживать наступление россиян в районе Авдеевки, на Марьинском – продолжаются бои за Марьинку.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

Генштаб заявил о частичном успехе у Работина и рассказал, где наступает Россия – карта

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – заявил Генштаб.

Генштаб заявил о частичном успехе у Работина и рассказал, где наступает Россия – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Российские войска за это же время нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Андрей Водяный
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войназапорожская областьхарьковская областьгенштаб
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