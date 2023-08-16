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Сырский: На Купянском направлении ситуация усложнилась. Есть решения по укреплению обороны

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 16:29
Сырский: На Купянском направлении ситуация усложнилась. Есть решения по укреплению обороны - Фото
Александр Сырский (Фото: Military Media Center)

На Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решения по укреплению обороны. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский по итогам поездки к линии фронта, передает Military Media Center.

"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – сообщил Сырский.

Командующий рассказал, что россияне штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытаются прорвать оборону украинских войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска.

"По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – заявил командующий.

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Наталья Медведева
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