Сырский: На Купянском направлении ситуация усложнилась. Есть решения по укреплению обороны
На Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решения по укреплению обороны. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский по итогам поездки к линии фронта, передает Military Media Center.
"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – сообщил Сырский.
Командующий рассказал, что россияне штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытаются прорвать оборону украинских войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска.
"По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – заявил командующий.
- Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.
Читайте также: Сырский: Россия выбрала Купянское направление для главного натиска, интенсивные бои – УП
Комментарии