Сирський: На Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася. Є рішення щодо зміцнення оборони

На Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ та Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумками поїздки до лінії фронту, передає Military Media Center.

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"У зв’язку з ускладненням ситуації на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста", – повідомив Сирський.

Командувач розповів, що росіяни штурмовими загонами, що комплектуються переважно ув'язненими, щодня, на різних напрямках, намагаються прорвати оборону українських військ, переслідуючи мету блокування, а згодом і захоплення Куп'янська.

"За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – заявив командувач.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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