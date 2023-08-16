RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сирський: На Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася. Є рішення щодо зміцнення оборони

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 16:29
Сирський: На Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася. Є рішення щодо зміцнення оборони - Фото
Олександр Сирський (Фото: Military Media Center)

На Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ та Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумками поїздки до лінії фронту, передає Military Media Center.

"У зв’язку з ускладненням ситуації на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста", – повідомив Сирський.

Командувач розповів, що росіяни штурмовими загонами, що комплектуються переважно ув'язненими, щодня, на різних напрямках, намагаються прорвати оборону українських військ, переслідуючи мету блокування, а згодом і захоплення Куп'янська.

"За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – заявив командувач.

Читайте також: Сирський: Росія обрала Куп'янський напрямок для головного тиску, інтенсивні бої – УП

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолександр сирськийкупʼянський напрямок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 