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Сирський: Росія обрала Куп'янський напрямок для основного тиску, там інтенсивні бої – УП

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09.08.2023, 11:38
Сирський: Росія обрала Куп'янський напрямок для основного тиску, там інтенсивні бої – УП - Фото
Олександр Сирський (Фото - Telegram Military Media Center)

Окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання. Про це повідомив Українській правді командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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"Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки", – сказав Сирський.

За його словами, угруповання окупантів наразі налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".

Як сказав командувач, ворог зробив спробу фланговим наступом з району Новоселівського розсікти угруповання Сил оборони й оточити частину підрозділів бригади, що тримає там оборону, але успіху не досяг.

Сирський заявив, що ухвалено всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, контратакують на Времєвському виступі.

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Сергій Бережний
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війнаолександр сирськийКупянськ
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