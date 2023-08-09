Сирський: Росія обрала Куп'янський напрямок для основного тиску, там інтенсивні бої – УП

Окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання. Про це повідомив Українській правді командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки", – сказав Сирський.

За його словами, угруповання окупантів наразі налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".

Як сказав командувач, ворог зробив спробу фланговим наступом з району Новоселівського розсікти угруповання Сил оборони й оточити частину підрозділів бригади, що тримає там оборону, але успіху не досяг.

Сирський заявив, що ухвалено всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, контратакують на Времєвському виступі.

8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

Раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомляв, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.

Читайте також: Зеленський: Контрнаступ складний, але ініціатива в наших руках

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.