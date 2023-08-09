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Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Бахмута та Донецька. Атакує на Времівському виступі — карта

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 07:11
Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Бахмута та Донецька. Атакує на Времівському виступі — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, контратакують на Времівському виступі. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки у районі Синьківки.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Під Бахмутом українські воїни не дали росіянам пройти на околицях Кліщіївки та біля Зайцевого.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька ворог намагався наступати в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не мав. На Времівському виступі загарбники хотіли повернути втрачені позиції у районі Старомайорського, нічого не вийшло.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Бердянська та Мелітополя, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та техніки. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

Читайте також: Буданов: Наступ йде важко через російську оборону, найголовніше, що не зупиняється

Дмитро Гриниченко
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