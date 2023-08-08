Росія застосовує професійні десантно-штурмові загони: не може воювати звичайними – Маляр

Російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, але їх у великій кількості знищують Сили оборони. Окупанти використовують професіоналів, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

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Вона зазначила, що окупанти підтягують багато сил на Бахмутський та Куп'янський напрямок, зокрема перекидають сили з Авдіївського напрямку, де теж перебувають у наступі.

"Ми бачимо, що вони застосовують професійні підрозділи десантно-штурмові, які вже, до речі, у великій кількості знищені нашими Силами оборони. Вони не можуть воювати своїми звичайними підрозділами проти наших, тому що вони програють", – сказала Маляр.

Через це окупанти залучають професіоналів, яких знищують так само як знищили вагнерівців на Бахмутському напрямку, зазначила вона.

"Саме тому я завжди наголошую, що ми не можемо оцінювати ефективність наших Збройних Сил виключно метрами просування – це значно глибша історія, і значно більше параметрів", – зауважила Маляр.

За її словами, одним з параметрів ефективності ЗСУ є знищення окупантів, оскільки ці ліквідовані сили вже не підуть у наступ.

Командувач російських повітряно-десантних військ Теплинський у своєму привітанні озвучив нібито кількість поранених російських десантників: 8500 окупантів, які буцімто або повернулись у стрій, або не залишали фронт.

Розвідка Великої Британії з урахуванням цих даних повідомляла, що Росія втратила вбитими та пораненими принаймні половину десантників, відправлених в Україну.

7 серпня Головне управління розвідки повідомило, що його бійці знищили загін елітних ракетних військ окупантів на Херсонщині.

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