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Росія застосовує професійні десантно-штурмові загони: не може воювати звичайними – Маляр

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 15:45
Росія застосовує професійні десантно-штурмові загони: не може воювати звичайними – Маляр - Фото
Ганна Маляр (Скриншот з відео)

Російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, але їх у великій кількості знищують Сили оборони. Окупанти використовують професіоналів, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти підтягують багато сил на Бахмутський та Куп'янський напрямок,  зокрема перекидають сили з Авдіївського напрямку, де теж перебувають у наступі.

"Ми бачимо, що вони застосовують професійні підрозділи десантно-штурмові, які вже, до речі, у великій кількості знищені нашими Силами оборони. Вони не можуть воювати своїми звичайними підрозділами проти наших, тому що вони програють", – сказала Маляр.

Через це окупанти залучають професіоналів, яких знищують так само як знищили вагнерівців на Бахмутському напрямку, зазначила вона.

"Саме тому я завжди наголошую, що ми не можемо оцінювати ефективність наших Збройних Сил виключно метрами просування – це значно глибша історія, і значно більше параметрів", – зауважила Маляр.

За її словами, одним з параметрів ефективності ЗСУ є знищення окупантів, оскільки ці ліквідовані сили вже не підуть у наступ.

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Артем Джеріпа
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