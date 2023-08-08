РФ применяет профессиональные десантно-штурмовые отряды: не может воевать обычными – Маляр

Российские захватчики используют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, но их в большом количестве уничтожают Силы обороны. Оккупанты используют профессионалов, потому что не могут воевать своими обычными подразделениями, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она отметила, что оккупанты подтягивают много сил на Бахмутское и Купянское направления, в частности перебрасывают силы с Авдеевского направления, где тоже находятся в наступлении.

"Мы видим, что они применяют профессиональные подразделения десантно-штурмовые, которые уже, кстати, в большом количестве уничтожены нашими силами обороны. Они не могут воевать своими обычными подразделениями против наших, потому что они проигрывают", – сказала Маляр.

Поэтому оккупанты привлекают профессионалов, которых уничтожают так же, как уничтожили вагнеровцев на Бахмутском направлении, отметила она.

"Именно поэтому я всегда подчеркиваю, что мы не можем оценивать эффективность наших Вооруженных Сил исключительно метрами продвижения – это гораздо более глубокая история, и гораздо больше параметров", – отметила Маляр.

По ее словам, одним из параметров эффективности ВСУ является уничтожение оккупантов, поскольку эти ликвидированные силы уже не пойдут в наступление.

Командующий российскими воздушно-десантными войсками Теплинский в своем приветствии озвучил якобы количество раненых российских десантников: 8500 оккупантов, которые либо вернулись в строй, либо не покидали фронт.

Разведка Великобритании с учетом этих данных сообщала, что Россия потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере половину десантников, отправленных в Украину.

7 августа Главное управление разведки сообщило, что его бойцы уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов в Херсонской области.

Читайте также: Зеленский провел селектор: доклады Залужного, Минобороны и разведки

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.