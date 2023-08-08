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РФ применяет профессиональные десантно-штурмовые отряды: не может воевать обычными – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 15:45
РФ применяет профессиональные десантно-штурмовые отряды: не может воевать обычными – Маляр - Фото
Анна Маляр (Скриншот с видео)

Российские захватчики используют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, но их в большом количестве уничтожают Силы обороны. Оккупанты используют профессионалов, потому что не могут воевать своими обычными подразделениями, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты подтягивают много сил на Бахмутское и Купянское направления, в частности перебрасывают силы с Авдеевского направления, где тоже находятся в наступлении.

"Мы видим, что они применяют профессиональные подразделения десантно-штурмовые, которые уже, кстати, в большом количестве уничтожены нашими силами обороны. Они не могут воевать своими обычными подразделениями против наших, потому что они проигрывают", – сказала Маляр.

Поэтому оккупанты привлекают профессионалов, которых уничтожают так же, как уничтожили вагнеровцев на Бахмутском направлении, отметила она.

"Именно поэтому я всегда подчеркиваю, что мы не можем оценивать эффективность наших Вооруженных Сил исключительно метрами продвижения – это гораздо более глубокая история, и гораздо больше параметров", – отметила Маляр.

По ее словам, одним из параметров эффективности ВСУ является уничтожение оккупантов, поскольку эти ликвидированные силы уже не пойдут в наступление.

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Артём Джерипа
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