РФ потеряла как минимум половину десантников, отправленных в Украину – разведка Британии

Командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский озвучил якобы количество раненых десантников оккупантов, впоследствии видео убрали из ресурсов Минобороны России. Учитывая эти данные, Россия потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере половину десантников, отправленных в Украину, говорится в сводке разведки Великобритании.

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Теплинский в поздравлении ко дню ВДВ заявил, якобы 8500 российских десантников получили ранения, но впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Видео было быстро удалено из официальных каналов Минобороны России.

Командующий оккупантами не комментировал, сколько военных РФ было убито или слишком серьезно ранено, чтобы не вернуться в службу.

Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает, что, по крайней мере, 50% от 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены, пишет британская разведка.

Потери российских захватчиков официально сообщает исключительно Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 6 августа ликвидировано 249 700 захватчиков, за сутки уничтожено 590 оккупантов, 22 артиллерийские системы и 16 единиц бронетехники.

В середине июля командующий 58 общевойсковой армией РФ генерал-майор Попов заявил о якобы собственной отставке с должности из-за жалобы командованию. Его сообщения распространяли ресурсы оккупантов в соцсетях.

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