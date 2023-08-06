Росія втратила принаймні половину десантників, відправлених в Україну – розвідка Британії

Командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський озвучив нібито кількість поранених десантників окупантів, згодом відео прибрали з ресурсів Міноборони Росії. Враховуючи ці дані, Росія втратила вбитими та пораненими принаймні половину десантників, відправлених в Україну, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

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Теплинський у привітанні до дня ПДВ заявив, що буцімто 8500 російських десантників отримали поранення, але згодом повернулися до строю або взагалі відмовились залишити лінію фронту.

Відео було швидко видалено з офіційних каналів Міноборони Росії.

Командувач окупантів не коментував, скільки військових РФ було вбито або надто серйозно поранено, щоб не повернутись до служби.

Проте екстраполяція даних Теплинського підтверджує, що принаймні 50% від 30 000 десантників, направлених в Україну в 2022 році, були вбиті або поранені, пише британська розвідка.

Втрати російських загарбників офіційно повідомляє виключно Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 6 серпня ліквідовано 249 700 загарбників, за добу знищено 590 окупантів, 22 артилерійські системи та 16 одиниць бронетехніки.

У середині липня командувач 58 загальновійськової армії РФ генерал-майор Попов заявив про нібито власну відставку з посади через скарги командуванню. Його повідомлення поширювали ресурси окупантів у соцмережах.

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