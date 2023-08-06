Втрати Росії: ЗСУ знищили 590 окупантів, 22 артсистеми 16 одиниць техніки за добу
За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 російських загарбників, знищили 22 артилерійські системи та 16 одиниць бронетехніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 6 серпня 2023 року орієнтовно становлять:
‒ особового складу ‒ близько 249 700 (+590) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4237 (+5);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11);
‒ артилерійських систем – 4965 (+22);
‒ РСЗВ – 705 (+1);
‒ засобів ППО ‒ 466 (+0);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 311 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10);
‒ крилатих ракет ‒ 1359 (+12);
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19);
‒ спеціальна техніка ‒ 734 (+4).
- 6 серпня Генштаб повідомив, що українські захисники відбили російські атаки на Куп'янському напрямку, окупанти без успіху наступали у районі Старомайорського та Роботиного на півдні.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Представник ГУР пояснив, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.
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