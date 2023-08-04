Командир Азову "Редіс" був на навчаннях бригади – фото

Бійці бригади Нацгвардії "Азов" провели тактичні навчання. Зокрема, на них був присутній визволений із полону підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, один із командирів оборони "Азовсталі". Світлини поширив підрозділ у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Основною метою цих занять є відпрацювання практичних питань планування організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їхнє забезпечення.

Особливу увагу приділили швидкому аналізу обстановки та ухваленню рішень на полі бою за взаємодії різних родів військ, йдеться у повідомленні.

На навчаннях були здійснені маневри з бойовими стрільбами.

Раніше командувач Нацгвардії Півненко повідомив, що визволені з полону командири "Азову" готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, а заборони на це немає.

8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега.

Тоді ж Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.

16 липня "Редіс" уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азова".

Читайте також: "Сміливість заразна". Три дні з 3 штурмовою бригадою, яка воює під Бахмутом: фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.