Командир Азову "Редіс" був на навчаннях бригади – фото
Бійці бригади Нацгвардії "Азов" провели тактичні навчання. Зокрема, на них був присутній визволений із полону підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, один із командирів оборони "Азовсталі". Світлини поширив підрозділ у Telegram.
Основною метою цих занять є відпрацювання практичних питань планування організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їхнє забезпечення.
Особливу увагу приділили швидкому аналізу обстановки та ухваленню рішень на полі бою за взаємодії різних родів військ, йдеться у повідомленні.
На навчаннях були здійснені маневри з бойовими стрільбами.
Раніше командувач Нацгвардії Півненко повідомив, що визволені з полону командири "Азову" готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, а заборони на це немає.
- 8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега.
- Тоді ж Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.
- 16 липня "Редіс" уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азова".
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