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Командир Азову "Редіс" був на навчаннях бригади – фото

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 14:20
Командир Азову
Фото: Telegram АЗОВ

Бійці бригади Нацгвардії "Азов" провели тактичні навчання. Зокрема, на них був присутній визволений із полону підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, один із командирів оборони "Азовсталі". Світлини поширив підрозділ у Telegram.

Основною метою цих занять є відпрацювання практичних питань планування організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їхнє забезпечення.

Особливу увагу приділили швидкому аналізу обстановки та ухваленню рішень на полі бою за взаємодії різних родів військ, йдеться у повідомленні.

На навчаннях були здійснені маневри з бойовими стрільбами.

Раніше командувач Нацгвардії Півненко повідомив, що визволені з полону командири "Азову" готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, а заборони на це немає.

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

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Артем Джеріпа
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